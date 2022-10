La Cité de l’économie et des métiers de demain de Montpellier accueille, le jeudi 13 octobre prochain, une journée dédiée à la filière « Biothérapie Innovation Occitanie ». Au cours de cet événement organisé par l’agence de développement économique Ad’occ, Eurobiomed et le soutien de la Région Occitanie, plusieurs conférences plénières ainsi que des ateliers et pitchs d’entreprises seront au programme.

L’objectif est d’avoir des échanges sur les projets structurants régionaux et les formations aux métiers d’avenir dans les domaines des biothérapies et de la bioproduction. Plus d’informations.

