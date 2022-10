Pour sa 14e édition, la Convention internationale aéronautique et spatiale Aeromart Toulouse revient au Meett, du 29 novembre au 1er décembre 2022. Cette convention est l’occasion de réunir des délégations du monde entier et de mettre en relation les fabricants, équipementiers et fournisseurs lors de rendez-vous ciblés.

Au programme de cette nouvelle édition, plusieurs ateliers, tables rondes et conférences ayant pour thématiques la vision logistique aérospatiale en 2030, l’aviation verte ainsi que la parité homme/femme dans l’industrie aérospatiale.

Plus d’informations.

Aeromart, du 29 novembre au 1er décembre 2022. Au Meett, parc des expositions de Toulouse.