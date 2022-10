Toulouse. Avec Mioum, le goûter rime avec plaisir et santé

Installée au Min à Toulouse, la start-up toulousaine Mioum engage son expertise dans la gourmandise. « En tant qu’amateurs de "snackings" pendant nos études, on s’est aperçus que l’on devait faire un choix entre des produits "peu émotionnels" et d’autres beaucoup trop sucrés et gras. Notre objectif avec Mioum, trouver le juste milieu », confie Robin Castello.

Tout juste diplômés ingénieurs agronomes en décembre 2020, les trois amis d’enfance, Cédric Gentils, Guillaume Gache et Robin Castello, fondent Mioum en septembre 2021. Après un an de développement et une campagne de financement qui a dépassé leurs attentes, l’entreprise commercialise en mai 2022 ses cookies dans la région toulousaine auprès de grandes surfaces et entreprises. Ces derniers sont déclinables en trois parfums : chocolat noisette, cranberry macadamia et caramel noix de pécan et sont tous classés A au nutri-score. « Dans le rayon, on fréquente les autres marques du marché avec des nutri-score beaucoup plus bas. Les consommateurs peuvent donc voir qu’en choisissant nos cookies, ils font le choix de se faire plaisir en mangeant quelque chose de bon pour eux », explique Guillaume, l’un des trois cofondateurs de la société.

Un ingrédient original : le haricot blanc

Cherchant à « faire le miam en mieux », Mioum propose des cookies à base de légumineuses, une première sur le marché. Dans leurs préparations, un ingrédient surprend. Afin de remplacer les matières grasses, « le haricot blanc est broyé pour faire une pâte à cookies avec de la farine locale provenant du Lauragais », décrit Guillaume, responsable R&D de l’entreprise. « Et dès que l’on peut, on essaye de faire nos produits avec des matières premières françaises. » L’utilisation du haricot blanc n’a aucun impact sur le goût et les emballages utilisés « sont entièrement recyclables et fabriqués avec le moins de plastique possible », assure Robin.

Les cookies sont fabriqués à Toulouse et déjà disponibles une dizaine de points de ventes. « Notre objectif est de couvrir Toulouse et sa banlieue d’ici à la fin de l’année avant de s’étendre. Mais nous sommes limités par notre capacité de production », expliquent Robin et Guillaume. En effet, tous les cookies seront fabriqués de manière artisanale, jusqu’à la fin de l’année. « Les retours clients sont positifs, ils sont surpris de ne pas sentir le haricot blanc dans le cookie et de retrouver de la gourmandise dans quelque chose de moins sucré », décrit Robin. Avec cet engouement, Mioum envisage un chiffre d’affaires de 40.000 euros d’ici à la fin de l’année et une multiplication par dix l’année prochaine.

Cependant, les cofondateurs restent conscients « que tout ne peut pas se passer comme on le pense », assure Robin. « Et la crise découlant de la guerre en Ukraine a fait augmenter le coût de production, notamment l’huile ou le papier et carton pour les emballages, dont les prix ont explosé », rajoute Guillaume. Mais, les trois amis l’assurent « on arrivera à trouver des solutions, il en faudra plus pour nous décourager ». Mioum voit donc les choses en grand et espère pouvoir un jour « être considérée comme la marque pionnière dans le plaisir du bien manger à la table du goûter ».

Clément Perié

Sur la photo : De gauche à droite : Guillaume, Cédric et Robin, les trois cofondateurs de Mioum présentant leur gamme de cookies 100 % végans, alliant plaisir et qualité. Crédits : Valentine Chapuis-ToulÉco.