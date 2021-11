Audiovisuel. L’aéronautique, un atout de plus dans la manche ?

Avec un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros avant Covid, Master Films est un des acteurs phare du paysage audiovisuel toulousain. Et cela pourrait se renforcer avec la mise à disposition des professionnels du Grand Set, ouvert depuis un an, qui a nécessité un « investissement de 500 à 800.000 euros », selon l’entreprise. Cet équipement propose ainsi un studio de tournage de grandes dimensions, où quelques scènes de Meurtres à Toulouse ont notamment été tournées, et des services de production cinématographique sur mesure.

Mais ce qui fait sa spécificité, c’est son décor d’intérieur d’avion à taille réelle baptisé LF7, unique au monde. « Une idée que nous avions depuis plusieurs années », confie Laurent Foulquier, directeur du lieu et chef décorateur de Master Films. C’est lui qui a dessiné et conçu ce « gros lego en bois entièrement modulable »

« Les tournages dans les avions sont toujours très compliqués. Et la location d’un avion au sol coûte cher », éclaire-t-il. Pour l’instant monocouloir, il est amené à évoluer et un cockpit sera aussi disponible début 2022. Un outil qui intéresse énormément les boîtes de production et les réalisateurs, selon Master Films.

Toulouse On Air, un nouveau cluster

Pour Silvia Ferrari, c’est en tout cas « un atout incroyable » pour la filière audiovisuelle locale. Et la directrice du Bureau des tournages de Toulouse souhaite s’appuyer encore davantage sur la fibre aéronautique de la Ville rose. « Nous souhaitons mettre en place une espèce de cluster qui réunirait les prestataires et décors liés à l’aviation et au spatial afin de créer des synergies. » Elle cite notamment l’aéroport de Francazal, l’Envol des Pionniers, le musée Aeroscopia ou la Cité de l’espace. L’aéroport de Toulouse-Blagnac, qui met déjà à disposition ses infrastructures pour des tournages, est également associé à cette démarche baptisée « Toulouse On Air ».

C’est d’abord une fierté pour tous les salariés de la plateforme de voir leur aéroport devenir le décor d’un film. C’est aussi une source de diversification pour l’aéroport, les tournages de films générant des revenus pour les lieux qui les accueillent. Par ailleurs, nous nous réjouissons de rejoindre la filière cinéma en mettant à disposition notre plateforme. Faire de l’aéroport un lieu de décor, c’est une autre façon de participer à la mise en lumière de Toulouse », assure Philippe Crébassa, le président du directoire d’ATB. De quoi faire décoller le business du cinéma à Toulouse ?

Paul Périé

Sur la photo : les décors d’avion du Grand Set ont été conçus comme un jeu de construction modulable pour faciliter le travail des équipes de tournages. Crédits : DR.