Avocats experts-comptables, notaires, ils sont là pour vous aider

Avocat, expert-comptable et notaire forment un trio gagnant. En partenariat, les trois poussent dans l’intérêt de l’entreprise, avec leur propre prisme », soutient le notaire toulousain, Me Philippe Ruquet. Le notaire intervient surtout à la création. Il régule l’articulation entre le statut personnel du dirigeant (civil, matrimonial) et son entreprise. Mais il peut l’adapter en cours de route si la situation évolue. « Il arrive que le dirigeant ait créé une petite structure rapidement dans l’enthousiasme, concentré sur son cœur de métier et qu’en se développant, il soit dépassé. Dans ce cas, il vient nous voir pour réorganiser. » Pour l’immobilier d’entreprise, le notaire aide à définir la meilleure situation : achat ou lo-cation des locaux, type de bail, meublé ou non…

Le notaire aide à protéger votre patrimoine

Dès la création, il faut déjà se projeter dans la transmission et la substitution. Une grosse majorité des entreprises ne survit pas à une longue indisponibilité de leur créateur. Sur qui repose la structure ? Qui signe les chèques ? Qui dirige ? À qui appartient la société ? En cas de décès se posera la question de l’héritage. Si le dirigeant n’estime pas ses enfants en capacité de reprendre la structure, il peut désigner un repreneur en amont. « C’est arrivé à un client disparu tragiquement », raconte Philippe Ruquet. « L’ami entrepreneur qu’il avait choisi a pu maintenir son affaire à flot, le temps de la vendre dans de bonnes conditions. Trop souvent, les concurrents tentent de la racheter à prix dérisoire. » Le rôle du notaire consiste à anticiper les pires situations. « L’idéal veut qu’on le fasse pour rien ! » Dans le cadre d’un premier rendez-vous, la prestation est presque toujours gratuite : « vous ne risquez rien à aller voir un notaire », résume Me Philippe Ruquet.

L’avocat guide sur le statut de l’entreprise

Lors d’une création d’entreprise, l’avocat guide principalement le dirigeant sur le choix de la forme sociale de la structure. « Le droit propose plusieurs formes sociales, nous les conseillons selon le statut social et fiscal du dirigeant, ses perspectives, l’ouverture prévue du capital à des actionnaires investisseurs, à d’autres salariés, la responsabilité des associés... », explique Me Virginie Nebot, avocate spécialisée en droit des sociétés au barreau de Toulouse. Pour éviter les coûts de transformation du statut après la création, mieux vaut le choisir soigneusement au départ.

Certains statuts ne nécessitent pas l’accompagnement d’un avocat, notamment pour les entreprises individuelles où les formats sont volontairement simplifiés. Néanmoins, Me Nebot prévient : « Il m’arrive de recevoir des clients qui penchaient pour l’EI, mais après concertation approfondie, ils s’aperçoivent que ce n’était pas forcément adapté. » Pour d’autres formes, comme la SARL, des sites web proposent des statuts déjà rédigés. Là encore, attention : « Ils comportent souvent des erreurs, met en garde l’avocate. Beaucoup de critères sont laissés de côté ». Ces sites ne rappellent pas les règles légales de création d’une société notamment. « On ne signe pas les statuts avant d’avoir déposé le capital. » À défaut, le greffe refusera l’immatriculation et la délivrance du k-bis, qui atteste l’existence juridique officielle de l’entreprise.

Le suivi s’effectue sur la durée, l’avocat peut être sollicité à tout moment sur tous les documents annexes tels que le pacte associé ou des contrats commerciaux. Annuellement, l’approbation des comptes de l’entreprise constitue l’occasion de faire un point global avec le client. « On travaille en étroite collaboration avec l’expert-comptable, plus proche du sociétaire puisqu’il entretient un contact mensuel. » L’accompagnement de l’avocat se poursuit jusqu’à la fin de l’entreprise, pour une liquidation à l’amiable, un dépôt de bilan ou au tribunal de commerce. Il n’existe pas de barèmes tarifaires, les prix varient selon les cabinets. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut forfaitiser l’intervention en amont.

Béatrice Girard