Aéronautique. Le ministre Bruno Le Maire plaide pour un fonds de soutien

Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué ce lundi matin sur France Inter qu’il invitait « dès cette semaine » les acteurs du secteur aérien et aéronautique à « déterminer ensemble un plan de soutien ». Ce dernier pourrait comprendre « un fonds d’investissement pour les PME et sous-traitants aéronautiques » qui travaillent dans le sillon d’Airbus. Le ministre a rappelé que des centaines de milliers d’emplois dépendent en France d’Airbus, Air France et de leurs fournisseurs.

Sur l’hypothèse de ne faire reprendre que les vols courts-courriers dans un premier temps, Bruno Le Maire souligne qu’il y a un enjeu économique à ne pas négliger : « si on ne fait redémarrer que le court- courrier, les avions longs-courriers resteront au sol. Or, à Toulouse, on fabrique majoritairement des longs courriers ».

Enfin, alors que l’État devrait aider Air France à hauteur de 7 milliards d’euros, Bruno Le Maire indique que les lignes intérieures dont le trajet peut se faire en train en moins de deux heures et demi, seront à terme supprimées, sans préciser de délai.