Céline Letellier Harter nommée directrice des grands projets Occitanie pour le Groupe Duval

Céline Letellier Harter, 47 ans, architecte et diplômée de l’Institut des Études Juridiques de la Construction, est nommée directrice des Grands Projets de la région Occitanie pour le Groupe Duval. Cette entreprise française de l’immobilier emploie plus de 4000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 720 millions d’euros.

Céline Letellier Harter est intervenue pendant vingt ans au sein de la Cogemip, d’Oppidea et d’Europolia, en tant que responsable d’opérations pour des maîtres d’ouvrage public et privé. Elle a officié sur différents types de projets de la métropole toulousaine : enseignement, santé-recherche, équipement culturel et sportifs, logements, etc. Elle a été notamment en charge des études du futur Parc des expositions de Toulouse Métropole de 2013 à 2017.

En septembre 2017, Céline Letellier Harter avait rejoint le Groupe Duval, en tant que responsable d’agence Occitanie de la filiale Alamo, filiale d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle est par ailleurs vice-présidente de l’association Architecture et maîtres d’ouvrage Midi-Pyrénées.