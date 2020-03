Christophe Meyruey, nouveau délégué général de l’UIMM Occitanie

Christophe Meyruey, 51 ans, a été nommé délégué général de l’UIMM Occitanie. Il aura en charge l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route de l’organisation professionnelle sur l’ensemble du territoire. Il définira les orientations stratégiques de l’Union des industries et métiers de la métallurgie Occitanie en matière d’emploi, de formation, de développement industriel, notamment.

Au sein de cette organisation patronale, il a déjà occupé successivement les fonctions de secrétaire général de l’UIMM Languedoc-Roussillon de 2010 à 2017, puis de délégué général de l’UIMM Midi-Pyrénées, de 2017 à 2019.

L’UIMM Occitanie représente plus de 4000 entreprises industrielles qui recouvrent des secteurs d’activités tels que l’aéronautique et le spatial, la métallurgie, la mécanique, les équipements énergétiques, le ferroviaire, l’électrique, l’électronique, le numérique et l’informatique, l’automobile, ou encore le médical.