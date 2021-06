Comment Toulouse se dote d’un centre d’essais de référence mondiale sur l’hydrogène

L’hydrogène concentre désormais tous les espoirs de décarbonation de la mobilité lourde. Le dernier grand projet d’Airbus d’avion zero-emission n’y échappe pas. Mais les défis technologiques sont encore grands avant une certification annoncée en 2035. Pour accélérer la recherche, la Région Occitanie, avec Toulouse Métropole, l’État et plusieurs instances publiques, vont financer à hauteur de 30 à 40 millions d’euros un technocampus de l’hydrogène de 10.000 m2 sur l’ancien aéroport militaire de Francazal à Toulouse. La répartition du budget reste encore à définir mais la Région devrait mobiliser plus de 6 millions d’euros. Le début des travaux est prévu en 2023 pour une mise en service à la fin de 2024.

Christophe Turpin, chercheur au CNRS et responsable des activités hydrogène au Laplace (Laboratoire Plasma et conversion d’énergie), porte ce projet depuis deux ans : « Ce centre d’essais et d’expérimentation dédié à l’hydrogène comptera parmi les centres de référence mondiaux par ses résultats techniques et scientifiques. » La filière académique toulousaine disposait déjà, depuis 2010, d’une plateforme hydrogène, qui réunissait les compétences complémentaires de quatre laboratoires, le Laplace, le LGC (Laboratoire de génie chimique), l’IMFT (Institut de mécanique des fluides de Toulouse) et le Cirimat (Centre de recherche sur les matériaux).

Un mode collaboratif public-privé

« La grande plus-value de ce bâtiment sera de regrouper les expérimentations sur l’hydrogène en un même lieu et donc de rationnaliser nos forces et nos moyens d’essais. Aujourd’hui, une soixantaine de chercheurs travaillent sur le sujet dans les quatre laboratoires. Nous passerons à 150 à 200 personnes en régie nominale sur le technocampus », explique Christophe Turpin. Cet outil de la puissance publique sera ouvert aux services de recherche et développement d’industriels.

D’ores et déjà, Safran, Airbus, Liebherr ou Vitesco Technologies sont annoncés intéressés. Ils auront accès à ces plateformes d’essais de pointe pour des tests ou pourront louer des espaces selon leurs besoins. Ils pourront s’appuyer sur les équipements existants des quatre laboratoires, d’une valeur de 8 à 9 millions d’euros, ainsi que sur de nouveaux équipements EquipEx+ du projet DurablilitHY, remporté par l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées au côté de l’Université de Franche-Comté et de l’Université de Rennes. « La dotation représente 12,5 millions d’euros pour les trois universités, dont la moitié pour Toulouse », indique Christophe Turpin. Une autre demande de financement de plusieurs millions d’euros est en cours dans le cadre du CPER 2021-2027.

Recherche sur l’avion vert mais pas seulement

Les bancs d’essai permettront de tester des piles à combustible de forte puissance, supérieure à 100 kilowatts, et de simuler au sol des conditions aéronautiques en altitude pour mener des tests environnementaux. La recherche portera aussi sur des solutions de stockage de l’hydrogène, sous forme solide dans des hydrures métalliques, ou liquide, par cryogénie. Dédié en grande partie à l’avion décarboné, le technocampus se concentrera aussi sur les moyens de production de l’hydrogène vert.

« Nous prévoyons de tester des électrolyseurs de très forte puissance et de traiter toutes les technologies d’électrolyse existantes, comme la membrane échangeuse de protons ou la bio électrolyse », détaille Christophe Turpin. Les applications aéronautiques se doublent ainsi d’applications stationnaires de ravitaillement dédiées à la mobilité terrestre lourde, tels les camions, bus ou trains. Enfin, des travaux de valorisation de la combustion de l’hydrogène seront menés dans le cadre de futurs moteurs à propulsion hydrogène mais aussi pour des applications à des chaudières, ce qui permettrait de s’affranchir du gaz naturel, ou pour la production d’électricité dans des turbines à hydrogène.

Isabelle Meijers

Sur les photos : En haut : Un banc d’essais de la plateforme hydrogène existante. Crédit : CNRS. En bas : Christophe Turpin, initiateur et porteur du technocampus hydrogène de Toulouse. Crédit : DR.