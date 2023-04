Pierre Carli, Capitole Angels : « Atteindre 1,5 million d’euros de capacité d’investissement annuel »

Pouvez-vous revenir sur la raison d’être de Capitole Angels ?

Créée en 2007, Capitole Angels est une association à but non lucratif. Chaque business angel membre investit à titre individuel. Par an, nous investissons un total d’environ 600.000 euros dans six sociétés. Notre ticket moyen est de l’ordre de 110.000 euros, dans une fourchette comprise entre 40.000 et 300.000 euros. Depuis sa création, Capitole Angels a apporté 8 millions d’euros au capital de trente-trois entreprises. Il fait partie des réseaux de business angels (BA) géographiques, couvrant les entreprises de Midi-Pyrénées, en partenariat avec Melies Business Angels à Montpellier. Nous maillons ainsi l’Occitanie. Nous intervenons dans les phases d’amorçage des entreprises, c’est-à-dire une ou deux années après leur création, période durant laquelle leur développement était financé par du love money ou des prêts d’honneur. L’entreprise débute alors à ce moment-là sa commercialisation et a besoin de nouveaux fonds. C’est une étape charnière et décisive pour l’avenir de la start-up. Car même si les montants recherchés sont faibles, ce passage est incontournable. Au total, en France, tous les réseaux de business angels, qu’ils soient régionaux comme le nôtre, thématiques (défense, santé, etc.) ou dits alumni, en fonction du cursus du fondateur, investissent 70 millions d’euros annuellement.

Quel est le bilan de Capitole Angels en 2022 et ses objectifs pour 2023 ?

En 2022, Capitole Angels a très peu investi, en lien avec les incertitudes économiques, la guerre en Ukraine ou l’inflation. Nous avons financé deux start-ups, Selfcity pour 145.000 euros, et Sensivic à hauteur de 211.000 euros. Mais nous avons, à ce jour, soixante-dix dossiers de start-up en cours d’instruction, dont sept d’entre elles sont passées en comité d’investissement. Lorsque j’ai pris la présidence de Capitole Angels en janvier 2022, nous n’étions que trente-deux membres. Nous sommes aujourd’hui passés à cinquante-cinq business angels. Mon objectif est de rassembler le plus vite possible une centaine de membres, pour plus que doubler notre force de frappe financière et atteindre 1,5 million d’euros par an. Car notre capacité d’investissement est insuffisante en regard des besoins en région. En 2021, Capitole Angels et Melies n’ont investi que 1,2 million d’euros sur les 4 millions d’euros levés par les start-up en Occitanie auprès des réseaux de business angels. Donc, nous prospectons à la fois des start-up et des business angels, qui disposent dans l’idéal de 50.000 euros à investir. D’autres business angels avec une moindre capacité de financement mais l’envie de donner beaucoup de leur temps nous intéressent aussi .

Quels critères prévalent dans l’acceptation d’un dossier ?

Notre slogan est « être utile ». Nous ne sommes pas un fonds requin qui cherche la rentabilité maximale au plus vite. Nous accompagnons dans la bienveillance. Nous recevons 180 dossiers par an en moyenne. Les critères sont la nature du produit, innovant ou non, son marché, l’équipe fondatrice, sa compétence, son accord sur une même vision ou la crédibilité de son business plan. Une vingtaine de start-up sont ensuite présélectionnées pour « pitcher » en présence. Puis deux ou trois business angels du réseau vont instruire les dossiers retenus avec le porteur de projet avant un passage en comité d’investissement où chaque business angel décide du montant qu’il va investir. Le process prend en moyenne trois mois. Une fois le financement bouclé auprès de Capitole Angels, nous pouvons accompagner l’entreprise grâce à notre carnet d’adresses, en particulier dans le milieu bancaire. Nous savons que si une start-up lève un montant de 100 auprès de nous, elle pourra ensuite obtenir 50 auprès de Bpifrance et 50 sous forme d’emprunt. Nous représentons un levier de financement efficace.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Pierre Carli, président de Capitole Angels. Crédit :DR - CE.