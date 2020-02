En marge du Salon des Vins organisé du 6 au 8 mars par le Club des Vignerons Lauréats (CVL) à l’école d’ingénieurs de Purpan, une conférence-débat gratuite et ouverte à tous sur la thématique « Les femmes dans la filière viti-vinicole : déconstruire les stéréotypes » sera donnée le jeudi 5 mars à 19h.

En s’appuyant sur des travaux de recherche récents et réalisés dans la région Occitanie, l’objectif de cette conférence est d’interroger la féminisation de la filière viticole. Plus spécifiquement, en adoptant des regards disciplinaires différents (agronomie, sociologie, géographie), les intervenants s’attacheront à déconstruire certaines idées reçues telles que l’existence d’une différence de perception et d’appréciation du vin entre les hommes et les femmes, l’existence d’un œnotourisme au féminin ou encore l’absence des femmes dans les activités de production.

Les interventions seront suivies d’une table ronde où des vigneronnes du Club des Vignerons Lauréats témoigneront de leur parcours, de leurs difficultés mais aussi de leurs avancées.

Le 5 mars à 19h à l’école d’ingénieurs de Purpan à Toulouse. Inscription gratuite et obligatoire.