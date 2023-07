Construire plus propre ? En Occitanie, certains relèvent déjà le défi

Maison Tournesol, engagés pour l’architecture circulaire

« Sur chaque projet, on est un peu les pilotes du réemploi, que l’on soit engagés en tant que maîtres d’oeuvre ou en cotraitance », résume Arnaud Jouanchicot, cfondateur de l’agence Maison Tournesol avec François Blois, Paul Chevalier et Thomas Combes. « L’architecture circulaire faisait partie de nos convictions dès la sortie de l’école d’architecture, aujourd’hui c’est devenu la condition que l’on s’impose sur tous nos chantiers. » Au programme : 8500 mètres carrés de bâti des années soixante-dix à rénover en site occupé avec une priorité : réemployer le maximum de matériaux.

Avec l’Arac, la Région Occitanie défriche à tout va

L’Agence régionale aménagement construction Occitanie (Arac), bras armé de la construction pour la collectivité, mène des projets d’aménagements urbains, supervise le plan de construction des lycées et des grands projets financés par la Région. À Plaisance-du-Touch, le réaménagement de la friche industrielle Bonna Sabla est un exemple emblématique. « Le plan guide répond à l’objectif ambitieux de 50 % de désimperméabilisation et renaturation du site, pour transformer cette friche en écoquartier à partir de 2026 », décrit Sandrine Bertrand, responsable de l’opération. La parcelle de 10.000 mètres carrés deviendra un quartier mixte de 475 logements. Au programme : dépollution des sols, économie circulaire, déconstruction et réemploi des matériaux…

Groupe Seuil, une longueur d’avance

Classé en 2022 31e agence d’architecture la plus engagée dans la construction bas carbone en France (2e en Occitanie), le groupe Seuil dispose d’une entité dédiée à la transition écologique sur les chantiers. Il réalise des diagnostics systématiques de ressources, réemploi et valorisation des matériaux et n’envisage plus un seul projet sans se préoccuper de la construction bas carbone. Ce sera le cas à Vigoulet-Auzil pour la transformation d’une ancienne jumenterie en dix-neuf logements passifs. « Le bâti existant de 1900 en terre crue, les murs en briques et galets vont rester, mais seront isolés par l’intérieur », indique Philippe Gonçalvès, le cofondateur du groupe Seuil.

Béatrice Girard

Crédit : DR