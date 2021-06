Patrimoine. Berdoues soutient la restauration du Canal du midi

La marque toulousaine de parfums et de cosmétiques Berdoues met en place un partenariat avec Voies navigables de France (VNF) pour la restauration de la voûte arborée du canal du midi. Du 1er juillet au 30 septembre, la marque promet de verser 1 euro pour tout achat de son eau de Cologne 1902.

Celle-ci est disponible en quatorze fragrances et déclinée en trois formats. On peut les retrouver dans plus de cent points de vente en Haute-Garonne, dans Hérault et dans l’Aude. L’action de Berdoues s’inscrit dans le cadre de sa charte d’engagement éco-responsable lancée en 2020. En 2019, la marque affichait un chiffre d’affaires de près de 13 millions d’euros et annonce « une progression de 3% » en 2020.