Covid et entreprises : la grande mutation

Pour plusieurs années encore, il y aura un avant et un après Covid-19. Comme un mauvais feuilleton, cette crise économique, sociale et sanitaire n’en finit pas de livrer de nouveaux épisodes, et figurera en bonne place dans les livres d’Histoire. Mais en attendant de pouvoir s’en extirper, elle aura aussi complètement modifié notre rapport à l’entreprise.

Accélérateur de digitalisation, la pandémie a induit de nouvelles façons de vivre, mais surtout de travailler, avec des nouvelles habitudes et des révolutions dans le management, la vie au bureau, la relation client, la vente, la communication, et même les revendications sociales et syndicales.

Sans être forcément exhaustive, la rédaction de ToulÉco s’est penchée sur ces mutations en cours, en interrogeant plusieurs experts du domaine. Et une chose est sûre : l’épilogue n’est pas pour demain.