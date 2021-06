Le télétravail, à pratiquer avec modération

Avant le confinement de mars 2020, seuls 3 % des salariés expérimentaient le télétravail au moins un jour par semaine. Avec la crise sanitaire, 23 % des femmes et 20 % des hommes l’ont pratiqué exclusivement a révélé en octobre dernier l’enquête « Épidémiologie et conditions de vie ». Menée en mai par l’Inserm auprès d’un échantillon représentatif de 135.000 personnes âgées de plus de 15 ans, cette étude a (...)