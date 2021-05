Le numérique devient leur seconde boutique

« Ce qui ne peut être évité, il faut l’embrasser. » Ces mots de Shakespeare pourraient tout aussi bien s’appliquer au virage digital que les commerces ou restaurants ont dû engager en urgence pour survivre aux confinements. Mickaël Guivarc’h, cogérant des Criées Occitanes, grossiste en poissons de la Méditerranée au Min de Toulouse, livre 300 tonnes de produits de la mer par an à 250 restaurateurs de la Ville rose. « Avec la fermeture imposée des restaurants, nous perdions toute notre clientèle. Dès le mois de mars 2020, nous avons développé en quinze jours un site de vente en ligne destiné particuliers qui nous a permis de maintenir notre chiffre d’affaires pendant cette période. Un investissement de près de 100.000 euros. En juin, le site ne représentait plus que 25 % de notre activité et ce niveau devrait être son rythme de croisière. Mais nous maintenons ce service complémentaire car aujourd’hui, quelle que soit la taille de son commerce, l’omnicanalité des circuits de distribution, en magasins physiques ou e-commerces, est devenue la norme pour tous », explique Mickaël Guivarc’h.

Fidéliser une communauté de clients

Véritable électrochoc, le coronavirus a aussi agi en accélérateur de mutations de fond dans la relation clients. La première de ces transformations repose sur la nécessité de créer du lien avec la clientèle et de le maintenir dans la durée. Laurent Lopez, gérant de la boutique multimarques de prêt-à-porter pour hommes, L’Observatoire, à Toulouse, avait ouvert un site vitrine il y a quatre ans. Il a décidé pendant le deuxième confinement de le transformer en site marchand. « Car paradoxalement, mon modèle de vente est basé sur l’humain. Notre plateforme en ligne nous permet d’afficher une véritable identité de boutique, de nous différencier du mass market aseptisé et de fédérer une clientèle de fidèles autour de nos choix de produits. Elle sert aussi de relais de communication aux réseaux sociaux comme Instagram. Enfin, cette boutique-là est ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours », souligne Laurent Lopez.

Une offre digitale ambassadrice des valeurs du commerçant

Pour maintenir cette proximité avec leurs habitués et un minimum de chiffre d’affaires, la plupart des restaurateurs, contraints à la fermeture, sont aussi passés à la vente à emporter ou à livrer, par appels téléphoniques ou commandes sur des plateformes de livraison de repas. Le restaurant Le Bibent, lancé par le chef étoilé Christian Constant, a poussé un cran plus loin le concept en développant son propre service de livraison « By Le Bibent », à domicile ou au bureau. « Pendant le deuxième confinement, nous avons acheté deux véhicules électriques, investi dans du packaging isotherme spécifique, mis à jour notre site et communiqué autour du service. Le tout nous est revenu à 100.000 euros, explique Linda Azem, directrice générale du Bibent. En temps normal, nous servons près de 380 couverts par jour dans le restaurant. Les commandes à livrer représentent aujourd’hui 120 couverts par jour. Cette offre digitalisée complémentaire et privatisée nous permet de développer une identité de marque gastronomique. »

Même Arterris, le grand groupe coopératif agricole de 25.000 producteurs en Occitanie et en Paca, au chiffre d’affaires consolidé de plus d’1 milliard d’euros en 2019, a accéléré, avec le confinement, le lancement de son site de vente en ligne « MO Marché Occitan ». « Les clients avaient apprécié le click & collect mis en place dans nos huit boutiques physiques régionales pendant le premier confinement. Ils ont réclamé la poursuite de l’initiative après la fin du confinement, ce qui nous a encouragé à lancer le site MO plus vite que prévu », explique Laura Trova, responsable marketing boutique MO. Le site marchand permet de capter dans toute la France une clientèle sensible aux valeurs territoriales de circuits courts de la coopérative et de séduire les plus jeunes rompus au digital.

La voie du milieu, le phygital

Cette stratégie de commercialisation phygitale, réunissant les atouts de la vente physique et digitale, est d’ailleurs plébiscitée par une majorité de consommateurs. Dans sa dernière étude « Baromètre du e-commerce en Occitanie » en date de novembre 2020 et réalisée auprès d’un échantillon de 400 personnes, la Fedeo (Fédération du e-commerce en Occitanie) affirme que 72 % des acheteurs apprécient de pouvoir commander sur le site de commerçants qu’ils fréquentent déjà. Le magasin aurait ainsi vocation à créer de l’émotion et de l’engagement par les sens et le conseil personnalisé quand le digital, disponible H24, viserait à faciliter l’acte d’achat auprès d’un commerce déjà connu. En se complétant au niveau de l’expérience clients, cette hybridation des deux canaux de distribution, que la crise du Covid a amplifiée, promet de redynamiser le commerce de détail.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Au restaurant Le Bibent, les commandes à livrer représentent 120 couverts par jour. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.