Création d’entreprise : les avantages de la procédure de dépôt de capital en ligne

Une procédure de dépôt de capital transparente et rapide

De plus en plus de professionnels se tournent vers les banques en ligne pour ouvrir un compte et bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par le digital. De plus, il est tout à fait possible de réaliser une procédure de dépôt de capital auprès d’une banque en ligne comme Qonto. Cette solution présente d’ailleurs l’avantage d’être totalement transparente, ce qui est rarement le cas dans les banques traditionnelles. En outre, la procédure de dépôt de capital ne nécessite pas de déplacement en agence, et elle est sans frais cachés. Cette transparence est précieuse pour les professionnels qui souhaitent suivre de près l’état d’avancement de leur démarche de création d’entreprise.

Il faut savoir que le dépôt de capital en ligne s’adresse à la plupart des formes juridiques : microentreprise, SASU, SAS, SARL, EURL…

Un délai de 72 heures en moyenne pour le dépôt de capital

Par ailleurs, les banques en ligne font preuve d’une rapidité de traitement difficile à égaler. En effet, en optant pour un dépôt de capital auprès d’une banque en ligne, la procédure ne prend que 72 heures en moyenne. Il suffit d’ouvrir un compte pro auprès de la banque en ligne de votre choix et de réaliser un dépôt de capital pour obtenir un certificat de dépôt. Ce document précieux est indispensable pour l’immatriculation finale de votre société et pour débuter son activité au plus vite. Cette solution est donc idéale pour créer sa société en 2021 sans perdre de temps inutilement et en bénéficiant de quelques autres fonctionnalités intéressantes.

Déposer son capital en ouvrant un compte pro en ligne : les intérêts

Réaliser la procédure en ligne en créant un compte pro pour votre entreprise comprend quelques autres avantages non négligeables pour la suite. Les comptes pro en ligne sont intéressants pour la gestion du business au quotidien, notamment en termes de comptabilité. En effet, certaines banques en ligne proposent des comptes professionnels connectés à la majeure partie des outils comptables existants (dougs, pennylane, etc.). Ils permettent aussi de scanner les notes de frais et les factures de la société avec un smartphone, et une fonctionnalité de détection automatique de la TVA.

Les banques en ligne développent des solutions adaptées en tous points aux besoins réels des entreprises et des entrepreneurs. Le tout, en proposant des solutions digitalisées fiables, sécurisées et toujours plus performantes. Le dépôt de capital en ligne (transparent et rapide) est l’un des avantages offerts par les banques en ligne, mais il n’est clairement pas le seul avantage qu’elles présentent face aux banques traditionnelles.