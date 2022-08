Quels sont les critères à prendre en compte avant de se lancer dans une demande de prêt de 3000 euros ?

Avoir un taux d’endettement faible

Le premier critère que les banques vérifient avant d’octroyer un crédit de 3000 euros, c’est le taux d’endettement. Il s’agit en effet de la part des revenus du demandeur qui servira à rembourser le prêt. C’est le rapport entre les mensualités de crédits et le salaire net. Ce taux ne doit pas dépasser 33 % pour que le crédit soit octroyé. En d’autres termes, la mensualité de l’emprunt doit être 3 fois inférieure aux revenus nets.

Pour connaître votre taux d’endettement, posez : (Total des mensualités d’emprunts/100) x Revenus nets. À titre illustratif, pour une personne avec un salaire net de 2000 € et 300 € de crédit mensuellement payé, le Taux d’endettement= (300x100)/2000=15 %.



Avoir un reste à vivre acceptable

Lors de l’étude du dossier, les banques examinent également le reste à vivre du souscripteur. En effet, après déduction des charges fixes (factures, loyer, impôt…) et des mensualités d’emprunt, il doit rester une partie suffisante des revenus pour les autres dépenses.

Ce reste à vivre est librement déterminé par les établissements bancaires. Certaines banques peuvent exiger pour un célibataire un reste à vivre de 750 €, pour un couple sans enfant 900 € et 1050 € pour un couple avec 1 enfant.

Remplir certaines conditions d’âge

Toute personne majeure peut valablement être candidate à un prêt de 3000 euros. Toutefois, certaines conditions encadrent ce critère d’âge. Il peut être difficile pour une personne de plus de 65 ans d’emprunter à cause du coût élevé de l’assurance. Dans bien des cas, le taux d’usure peut être dépassé ; ce qui n’est d’ailleurs pas souhaitable, quel qu’en soit le crédit.

La demande d’un crédit de 3000 euros par une personne de moins de 25 ans peut également être refusée pour des raisons d’insolvabilité possibles. Avoir entre 30 et 45 ans est un atout pour facilement obtenir un prêt immobilier, un prêt automobile ou un prêt à la consommation. Néanmoins, il convient de rappeler que les conditions d’âge sont librement établies par les banques.

Avoir des revenus fixes, stables et réguliers

La stabilité financière est déterminante dans l’acceptation de votre demande de prêt 3000 euros. La pratique a montré que les banques prêtent plus aux salariés sous CDI et aux fonctionnaires de l’État. Les personnes sous CDD, en stages et sous contrat en intérim ont peu de chance d’avoir le crédit 3000 euros. En revanche, l’ancienneté constitue le facteur majeur permettant aux professions libérales, travailleurs indépendants et chefs d’entreprise d’obtenir un prêt de 3000 euros.

Enfin, les banques refusent de prêter aux personnes actuellement inscrites ou ayant été inscrites à l’un des deux fichiers :

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits et aux Particuliers (FICP) ;

Fichier Central des Chèques Impayés (FCC).