Prêt personnel : quelles conditions remplir pour l’obtenir ?

Quel profil pour faire une demande de prêt personnel ?

La demande de prêt en ligne sur le comparatif de prêts personnels, comme sur bien d’autres plateformes, est ouverte à toute personne majeure. C’est la condition générale. Toutefois, il est compliqué pour une personne de moins de 25 ans d’obtenir un prêt, même s’il ne s’agit que d’un crédit à la consommation.

Aussi, les conditions d’emprunt pour une personne de plus de 65 ans sont un tantinet rigides. Car, l’assurance peut être très élevée et le taux d’usure légalement appliqué peut être dépassé. Dans le cas échéant, l’établissement de crédit peut refuser de financer le projet. Par conséquent, l’âge requis en théorie bien sûr, pour obtenir un prêt personnel est compris entre 25 et 65 ans.

Les banques vérifient aussi l’état de vos finances, votre capacité d’emprunt, vos revenus ainsi que taux d’endettement.

Avoir des revenus fixes et réguliers

Vous devez avoir une situation financière stable pour qu’une banque accepte votre demande de crédit. Si vous êtes sous CDI ou travaillez dans la fonction publique par exemple, les banques se pencheront sur votre demande. Ce sont des atouts qui prouvent que vous avez des revenus réguliers.

Par contre si vous êtes un indépendant ou un chef d’entreprise, ou exercez une profession libérale, c’est votre ancienneté qui sera déterminante. Les stagiaires, les travailleurs intérimaires et les personnes sous CDD rencontrent un peu plus de difficulté à convaincre par leur dossier, mais selon le montant du crédit, la banque peut accepter la demande faite ou manifester sa réticence.

Respecter le taux d’endettement en vigueur

Le taux d’endettement est obtenu en fonction des revenus nets du foyer ou du demandeur et des dépenses mensuelles. Les établissements de crédit ne considèrent une demande de prêt que lorsque votre taux d’endettement ne dépasse pas 33 %.

Pour connaître le vôtre, appliquez la formule : Taux d’endettement = (charges mensuelles/revenus mensuels)/100. Les charges comprennent le loyer/crédit immobilier éventuel en cours et les charges fixes. Quant aux revenus, ils doivent inclure le salaire/la retraite, les pensions, les aides sociales, les rentes et autres revenus réguliers.

Disposer d’un reste à vivre acceptable

Après avoir supporté vos charges fixes et déduit les mensualités de crédit, le reste de vos revenus mensuels doit pouvoir couvrir vos autres dépenses du mois. Ce facteur est pris en compte par les organismes de crédits pendant l’analyse du risque client. Ceux-ci sont libres de fixer leur recette en la matière, mais de façon générale, vous devez avoir au minimum un reste de :

700 € si vous vivez seul ;

900 € (couple sans enfant) + 150 € par enfant.

Avoir une bonne santé financière

Si vous êtes inscrit à l’un des fichiers de la Banque de France, vous n’êtes pas apte à demander un prêt personnel. Car, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ou au fichier central des chèques impayés (FCC) est un motif valable et suffisant de refus par les structures de prêt de vous accorder un financement.

Voici présentées les 5 conditions principales à respecter pour avoir la chance d’obtenir un prêt personnel !