Pourquoi comparer les taux de crédits à la consommation en ligne ?

Très sollicité par les Français, le crédit à la consommation est un emprunt qui permet de réaliser divers projets. Achat d’une auto, paiement d’équipements électroménagers, financement d’un voyage, etc., ce prêt permet de disposer d’une somme à rembourser calculée sur la base d’un taux d’intérêt. Pourquoi et comment comparer les taux de crédit en ligne ? Découvrez de ce pas l’intérêt de cette démarche !

Utiliser un comparateur de crédit conso en ligne

En souscrivant à un prêt à la consommation, l’emprunteur s’engage sur une durée déterminée. Même si la somme perçue n’est pas très importante, le remboursement de ce prêt pèsera sur son budget mensuel. Par conséquent, la souscription à un crédit à la consommation ne doit pas être prise à la légère.

> Avant de faire un choix définitif, il est capital d’analyser les diverses offres proposées sur le marché en comparant les taux. Pour ce faire, rien de mieux que d’utiliser un comparateur en ligne tel que Better Compared.

> Avec cet outil, trouver le prêt le plus adapté à son profil et à ses moyens devient simple. Plus besoin de perdre du temps à éplucher tous les devis de crédit conso pour dénicher la meilleure offre.

> Le comparateur de crédit en ligne est également l’outil adapté pour connaitre précisément les échéances pour le crédit à la consommation qui sera contracté.

Quels critères pour sélectionner un crédit à la consommation ?

Parmi les critères de choix d’un crédit, le taux n’est pas le seul élément important. Il faut tenir compte :

> des besoins du souscripteur : en fonction de la nature du projet à réaliser avec l’emprunt, le crédit ne sera pas le même. Pour l’achat d’une voiture ou la réalisation de travaux de rénovation, le crédit affecté est le prêt le plus adapté. Mais, il est aussi possible d’obtenir un crédit non affecté. Dans ce cas, le souscripteur n’a pas besoin de dévoiler les raisons pour lesquelles il emprunte de l’argent.

> Le coût total du crédit à la consommation : il prend en compte le montant initial du crédit, les frais de dossier, les intérêts et les frais d’assurance.

> Le tarif de l’assurance emprunteur : ce coût peut varier en fonction de votre âge et de vos revenus

Quelles sont les conditions d’obtention du crédit conso ?

Pour bénéficier d’un prêt conso, il convient de bien choisir l’offre, mais également de veiller à remplir toutes les conditions requises par la banque. En général, les critères exigés par la banque sont :

> la stabilité financière : pour les organismes bancaires, elle se traduit par des revenus fixes et réguliers ;

> un taux d’endettement faible : le taux d’endettement du souscripteur (rapport entre les revenus nets et les mensualités du crédit à la consommation) doit être inférieur à 33%.

> un reste à vivre conséquent : le reste des revenus après le paiement des mensualités doit permettre à l’emprunteur de couvrir toutes ses charges fixes.

> l’âge : l’âge favorable pour obtenir un crédit à la consommation est situé entre 25 et 65 ans.