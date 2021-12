Dans l’Aveyron, Fumel 3D vous aide à mieux visualiser votre future maison

Près de Millau, Nicolas Fumel réalise des maquettes en relief. L’Aveyronnais a touché une imprimante 3D pour la première fois en école d’ingénieurs, « même si l’apprentissage restait très basique » selon lui. Enjoué, il s’est acheté une imprimante premier prix pour se former en autodidacte… Puis une seconde, de bien meilleure qualité. « Des personnes m’ont commandé une maquette car elles n’arrivaient pas à se projeter dans leur future maison avec les plans d’architecte. Je me suis rendu compte que ce serait un bon moyen d’amortir le coût de la machine. » C’est ainsi que Nicolas Fumel a décidé d’en faire son métier. En commençant tout seul en 2020, il a vite recruté une alternante.

Avec sa société Fumel 3D, l’ingénieur maquette surtout des maisons, à destination de futurs propriétaires. Le modèle en relief peut servir de devis pour les architectes d’intérieur ou de simples décorations pour les particuliers. La maquette d’une maison de 100 m² (mise à l’échelle) coûte environ 200 euros. Grâce à son imprimante 3D, la réalisation est plus rapide qu’avec les techniques traditionnelles. Compter entre une semaine et un mois et demi, selon la taille et les précisions attendues. La finesse interpelle : le client peut choisir chaque détail, dimension, forme, matière. « On peut décider si dans la future chambre, il vaut mieux se procurer un lit de 140 cm ou si on a la place pour un 200 cm », illustre-t-il. Les pièces sont aimantées au sol et les maisons à étages s’ouvrent horizontalement pour disséquer les différentes salles. Nicolas Fumel conçoit même les sols en pente et les jardins. Le maquettiste réalise aussi de gros projets industriels comme le Min de la métropole Aix-Marseille-Provence ou le viaduc de Millau – Aveyron oblige. Enfin, Fumel 3D s’occupe également de réparer ou reproduire des pièces cassées, à l’unité ou en série.

Mathieu Michel

Sur la photo : Nicolas Fumel et son stand au salon MIF, le vendredi 12 novembre 2021. Crédit : Mathieu Michel.