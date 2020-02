En Occitanie, Decazeville, Cahors et Tarbes accueilleront des services des finances publiques

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé le 29 janvier une liste de cinquante communes retenues pour accueillir des services de finances publiques (actuellement regroupés dans les grandes métropoles comme Toulouse). Decazeville, Tarbes, et Cahors, mais aussi Perpignan et Mende ont été sélectionnées après un appel à candidature qui avait été lancé en octobre 2019. 408 collectivités de quatre-vingt-quatre départements avaient répondu à cet appel.

« Les critères portaient à la fois sur la situation sociale et économique du territoire, son attractivité, la qualité des solutions immobilières proposées et enfin les conditions d’accueil des agents des finances publiques » précise le ministère.

D’autres communes seront sélectionnées au printemps 2020 pour une deuxième vague de décentralisation. Les opérations de localisation en région commenceront dès 2021 et sont menées dans l’objectif « de rapprocher les administrations de nos concitoyens. C’est une des réponses à la crise de confiance envers l’État de populations éloignées des grandes agglomérations, qui tient notamment à la disparition de certains services publics ».