Disparition de Joan Jordà, peintre de la retirada espagnole

Il était un témoin de l’Histoire. Peintre et sculpteur, Joan Jordà a témoigné, par son œuvre, de l’exil espagnol qu’il a connu alors qu’il n’avait que 9 ans. L’artiste s’est éteint à Toulouse fin novembre. Il n’aura cessé de peindre toute sa vie. Ici, un autoportrait croqué en 1994 et immortalisé lors de sa rencontre avec la rédaction de ToulÉco, dans sa cuisine, il y a tout juste un an. Son portrait est à lire ici.

Crédit : Rémy Gabalda.