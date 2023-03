Dominique Mariani, nouveau directeur général de la CCI Occitanie

Dominique Mariani est nommé directeur général de la CCI Occitanie (CCIO) par son président Jean-François Rezeau, et succède ainsi à Christian Jouve, qui part en retraite. Avant de rejoindre la CCIO, il dirigeait un groupe de sociétés publiques et d’économies mixtes en région Pays de la Loire (Solutions & Co). Il était aussi administrateur du groupement d’intérêt économique de l’Abbaye Royale de Fontevraud. Dominique Mariani a par ailleurs dirigé l’hôtel-restaurant de l’Abbaye Fontevraud qui a obtenu 1 étoile Michelin en 2018 et a fait partie de la première promotion des étoiles vertes éco-responsable du guide en 2020.

Cet ancien rugbyman formé au Racing Club de France a accompagné le Paris Université Club (PUC) lors de sa montée en première division après une saison passée à Glasgow (Ecosse). Dominique Mariani est un ancien élève de la Strathclyde Business School (Glasgow), de HEC (Paris), Oxford University, Said Business School et de l’Insead (Fontainebleau ). Il est intervenu par la suite comme enseignant en management, stratégie et marketing territorial noatmment à l’Essec, l’Inet, l’école des directeurs de sociétés publiques de la Scet.