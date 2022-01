Le Club de la presse Occitanie organise, le 10 février prochain à Montpellier, un débat sur la liberté de la presse et la concentration des médias. Quelles conditions permettent aux journalistes d’assurer leur indépendance ? Quelles sont celles qui y font obstacle ? À quelles pressions (économiques, politiques, etc.) font face les journalistes ? Voilà les interrogations qui seront au cœur des échanges avec Mathias Reymond, enseignant-chercheur en économie à l’Université de Montpellier, et Gaël Cerez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse.

La discussion serr animée par Solange De Freminville, journaliste en charge de la commission conférence-débat du Club de la presse Occitanie. Événement sur place ou en visio. Plus d’information par mail à contact@clubpresse.org

Le jeudi 10 février 2022, à 19 heures, au Club de la presse à Montpellier, 1 Place du Nombre d’Or ou en visio.