Funelior, le nouvel acteur du funéraire en ligne

Pour les familles, cette épreuve est d’autant plus douloureuse qu’à la perte de l’être cher viennent se greffer des questions financières, comme le choix d’un monument funéraire pour rendre hommage au défunt et favoriser par la suite un recueillement plus serein.

Or sur ce marché, les tarifs sont parfois prohibitifs, ce qui pénalise de nombreuses familles et les empêche de créer une pierre tombale à l’image du disparu (forme, couleurs, gravures…).

C’est pour en finir avec cette situation que Julien Lesly a lancé La Marbrerie Funelior, un nouvel acteur du funéraire en ligne qui s’est très vite imposé comme une référence.

Funelior, c’est une marbrerie funéraire “nouvelle génération” qui allie confiance, clarté et précision des devis, prix ultra compétitifs (20% moins cher qu’en marbrerie classique), esthétique des produits, et réactivité !

Démocratiser l’accès à la qualité pour rendre le funéraire accessibles à tous

Funelior casse les codes du marché funéraire en osant mettre l’excellence à la portée de tous.

La période du confinement a été très particulière pour l’industrie du funéraire. Les enterrements étant limités à la très proche famille, beaucoup de personnes se sont senties démunies de ne pouvoir rendre hommage à leurs proches.

La marbrerie Funelior a su se démarquer au plus fort de la pandémie de la Covid-19, en permettant aux personnes n’ayant pas pu assister aux funérailles en raison des conditions sanitaires, de commander des articles funéraires en ligne pour que les endeuillés puissent rendre hommage à leur défunt dans la dignité.

Plus de 5 000 références de pierres tombales et articles funéraires fabriqués en France

Monuments funéraires, plaques mortuaires, urnes funéraires, fleurs artificielles, médaillons photo en porcelaine… La Marbrerie Funelior met le savoir-faire “Fabrication Française” à l’honneur pour contribuer à défendre ce formidable patrimoine immatériel.

Du choix des granits (dont l’essentiel proviennent de carrières françaises comme le Sidobre) jusqu’aux gravures, chaque étape est ainsi réalisée avec le plus grand soin, par des artisans passionnés, jusque dans les moindres détails.

Funelior propose également un service d’accompagnement et de personnalisation par des illustrateurs-graphistes qualifiés et son SAV, basé en France, est disponible 7j/7.

Funelior, c’est aussi une politique tarifaire calée sur les standards du web.

Un choix assumé par Julien Lesly, le fondateur :

Face à l’épreuve du deuil, personne ne devrait avoir à choisir entre une belle pierre tombale de qualité et une pierre tombale à un tarif raisonnable ! C’est pour cela que nous sommes environ 20% moins cher que les services funéraires en agence physique.

Funelior propose aussi systématiquement la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais : paiement en 24 fois sans frais pour les monuments funéraires (les pierres tombales), en 3 fois pour les fleurs et les plaques funéraires.