Gers. NetObio lave et parfume bio

Jean-Christophe de Salins s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale à 48 ans après une carrière dans la finance. Il fonde Phytogers en 2010, une biotech spécialisée en chimie moléculaire végétale à base de transformation agricole. Le laboratoire dope cette année son offre avec de nouveaux produits d’entretien, des solutions lavantes ultra-concentrés bio et bonnes pour la maison. Car la gamme NetObio est non seulement écologique mais elle est source de bien-être par les parfums naturels qu’elle diffuse en intérieur.

Trois formules de saison ont été développées : l’une à base de thym, menthe et eucalyptus pour l’hiver, la seconde aromatisée aux agrumes, oranges et citrons pour l’intersaison et enfin, celle pour l’été parfumée à la lavande. D’abord disponibles dans près de 800 officines, les solutions seront aussi commercialisées dans des réseaux de magasins bio.

I.M.