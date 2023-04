Harmonie Mutuelle Occitanie organise, ce samedi 15 avril, en partenariat avec l’association Run Eco Team, un événement sportif et citoyen dans la Ville rose alliant la pratique du jogging (ou la marche) et le ramassage des déchets.

Le rendez-vous est donné à 9h45 devant l’agence Harmonie Mutuelle située 9 rue de Metz, à Toulouse. Après un rapide briefing et la remise d’un sac et de gants pour la collecte des déchets, les participants attendus auront pour mission de nettoyer les berges de la Garonne et les rues attenantes selon quatre parcours au choix : la prairie des Filtres, les quartiers de la Dorade ou Saint-Pierre, ou encore les Amidonniers. L’ensemble des déchets récoltés le long du parcours sera pesé sur une balance géante installée à proximité de l’agence Harmonie Mutuelle. Ils seront ensuite triés et envoyés au recyclage. Les participants auront une heure pour courir ou marcher, tout en ramassant les déchets qui se trouveront sur leur parcours.

