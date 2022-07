Innovation. Alter’Incub relance son appel à projets pour une 8e édition

Implantée en Occitanie, autant sur le secteur des Pyrénées que de la Méditerranée, Alter’Incub, réseau d’incubation d’innovation sociale, lance pour sa 8e édition son appel à projets national dans une optique d’innovation sociale. L’objectif est de « booster des projets dont l’innovation est au service de l’intérêt collectif ».

Pour son appel à projets ouvert jusqu’au 21 septembre 2022, Alter’Incub demande aux porteurs de projets « des propositions ayant une finalité sociale, sociétale et environnementale ». Les projets sélectionnés se verront aider dans leur développement, via tout un programme d’accompagnement, sur au moins une année afin de pouvoir mieux s’implanter et prospérer.

Clément Perié