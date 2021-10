L’Apec lance son dispositif Talents Seniors en Occitanie

L’Association pour l’emploi des cadres (Apec) lance cet automne la première édition de son dispositif Talents Seniors en Occitanie, avec le soutien du conseil régional. Testée dans deux régions (Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur), l’initiative met en relation des chefs d’entreprises, cadres dirigeants ou élus, avec des cadres seniors, demandeurs d’emplois accompagnés par l’Apec.

Cinquante binômes seront constitués et, durant un an, des rencontres et des échange auront lieu. L’objectif est que chacun conseille l’autre sur les problématiques qu’il rencontre. En 2019, dans les deux régions pilotes, 152 cadres seniors d’une moyenne d’âge de 55 ans et 140 entreprises ont participé à l’opération. 65% des cadres seniors auraient retrouvé une activité, dont 48% en CDI.