L’Interview décalée de Aurélien Letourneur, PDG de Netiwan

Opérateur de services et d’infrastructures télécoms pour les professionnels, Netiwan compte 700 clients en Occitanie Mediterranée. Grâce à ses 25 collaborateurs, l’entreprise située à Béziers apporte réactivité et adaptabilité aux TPE, PME, ETI et grands comptes à qui elle fournit accès internet, réseaux privés ou hébergement de données. « Nous sommes un peu les artisans des télécoms », souligne Aurélien Letourneur, le PDG de Netiwan, qui réalise 7 millions d’euros de chiffre d’affaires.