L’UIMM Occitanie soutient le fonds Irdi Impulsion

Les quatre chambres syndicales territoriales (Midi-Pyrénées, Méditerranée Ouest, Gard-Lozère et Adour-Pyrénées) de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Occitanie ont décidé de participer à Irdi Impulsion, le fonds de relance post crise sanitaire de l’Irdi, fonds d’investissement public-privé né il y a quarante ans à Toulouse pour soutenir des PME locales endettées. Cette participation vise selon l’UIMM Occitanie « à mettre à disposition de ses adhérents cette solution, en complément des autres dispositifs, pour les accompagner dans leur relance ».

L’Irdi est un acteur majeur du capital-investissement dans le grand quart sud-ouest doté d’une équipe d’une trentaine de personnes. Le fonds a investi plus de 800 millions d’euros dans 1400 entreprises depuis sa création il y a plus de 40 ans. L’Irdi est accompagné à la fois par des investisseurs publics (Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Bpifrance) des investisseurs privés (les principales banques françaises) et également de grands industriels comme Airbus.