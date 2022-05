L’héraultais Bio-UV Group retenu pour traiter l’eau du stade Al-Bayt au Qatar

Respecter la stratégie de développement durable de la Coupe du monde de football. C’est l’objectif de la Fifa, qui retient Bio-UV Group, spécialiste des technologies de traitement de l’eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, oxydation avancée et électrolyse du sel, pour traiter l’eau du stade Al-Bayt au Qatar. Inauguré en décembre dernier, le stade (63.000 places) est la deuxième plus grande enceinte sportive du Qatar. La PME basée à Lunel, traitera les piscines des vestiaires, les fontaines et les vastes lacs décoratifs, avec les générateurs d’ozone triogen®, technologie acquise en 2019.

« Pour pallier les critiques sur le choix du Qatar, la Fifa a demandé à ses fournisseurs des cahiers des charges stricts en matière de gestion des déchets et d’optimisation ou de recyclage de la ressource en eau », précise Benoît Gillmann, PDG de Bio-UV Group. Ce choix de traitement de l’eau permet notamment de réduire la demande en chlore, pour faire des économies et améliorer la qualité de l’eau des bassins, qui constituent un habitat naturel pour des milliers de poissons. « Dans les climats plus chauds, une attention particulière doit être accordée à la désinfection, car le taux de multiplication des bactéries, des virus et des algues peut être exponentiellement plus rapide », explique Anne Julia, directrice export du groupe. « Les technologies d’oxydation par l’ozone et les rayons UV-C détruisent de nombreux contaminants de l’eau, en s’attaquant directement à l’ADN des bactéries et des micro-organismes », ajoute Khalifudeen Shafi, responsable régional de Bio-UV Group.

Traitement des eaux de ballast des bateaux

Bio-UV Group travaille déjà sur d’autres projets au Moyen-Orient, notamment dans le traitement, par UV-C, des bassins et fontaines d’un aéroport en Arabie Saoudite, et des eaux du grand parc (bassins, jets d’eau) de l’exposition universelle de Dubaï. La société vient d’équiper deux yachts de luxe pour traiter des eaux de ballast par UV-C. En effet, les technologies du groupe sont utilisées pour le traitement des eaux de piscines publiques et privées ainsi que des eaux de ballast des bateaux, activité portée par l’obligation des bateaux d’être en conformité avant fin 2024 et par le marché des piscines.

Le groupe répond à cette activité en croissance grâce à l’acquisition de Corelec, spécialiste de l’électrolyse au sel. L’entreprise intervient également au Vietnam, à Dubaï, La Rochelle, Monaco et Abu Dhabi, pour l’aquaculture et les grands aquaparcs et aquariums.

La gamme de produits de la société est conçue et produite dans sa propre usine spécialisée à Lunel. Coté en bourse depuis juillet 2018, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 44,3 millions d’euros, dont 53 % à l’international, et emploie cent-cinquante salariés.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le stade Al-Bayt, au Qatar, pour lequel Bio-UV Group sera chargé du traitement des eaux. Crédit : DR.