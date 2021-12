La Maison Delord met l’armagnac aux goûts du jour

La Maison d’Armagnac Delord, c’est une histoire familiale, devenue en vingt ans une histoire contemporaine. Lors-qu’en 2001, les frères Jérôme et Sylvain Delord succèdent à leur père à la tête de l’entreprise créée en 1893 par leur arrière-grand-père, distillateur ambulant, le domaine s’étend sur dix hectares autour de Lannepax dans le Gers, et génère un chiffre d’affaires de 700.000 euros. En 2020, changement de visage et de dimension. La distillerie exploite près de soixante-dix hectares, dont quarante-cinq en propre, et réalise sa meilleure année avec un chiffre d’affaires en hausse de 20 % à 4,5 millions d’euros, soit 240.000 bouteilles vendues. La part à l’export, États-Unis et Russie en tête, atteint les 80 %.

La trajectoire de modernisation se poursuivra en 2023, où les premières distillations de vignes bio de la maison verront le jour. Un développement qui ne doit rien au hasard. « Il fallait dépoussiérer l’armagnac tout en lui conservant son identité de terroir. Notre première transformation a été d’inscrire le nom Delord sur nos étiquettes pour créer une identité de marque. Le cachet de cire et une écriture manuscrite ont été conservés pour mettre en avant le côté artisanal du produit », explique Jérôme Delord, PDG de la maison, rompu aux techniques de vente des grandes entreprises de l’agroalimentaire, grâce à son passage chez Cadbury Schweppes.

« Chez Schweppes, on apprend à vendre une boisson sans la déguster », dit-il. Les deux frères s’attellent alors à travailler leur marketing. Pour gagner en notoriété, ils arpentent les salons spécialisés dans les vins et spiritueux, présentent leur armagnac à des concours et investissent les réseaux sociaux. « Nous avons passé beaucoup de temps à expliquer ce qu’est l’armagnac. Nous vendons une expérience, un univers associé à l’art de vivre gascon. Le Covid a aussi recentré la consommation vers des produits qui ont une histoire », raconte Jérôme Delord. Bilan, la Maison d’Armagnac Delord est aujourd’hui distribuée dans trente-six pays. Elle revendique la place de leader français en volume à l’export de son secteur.

Un show-room de prestige

Surfant sur la mode des mixologistes, experts dans la création de cocktails, l’armagnac n’est plus cantonné à la catégorie des digestifs de fin de repas. Il trouve désormais sa place au côté des rhums ou whiskies dans les apéritifs. Cette évolution des codes s’est accompagnée d’une modernisation des chais et de l’outil de mise en bouteille. Près de 500.000 euros ont été investis en surfaces viticoles, passant de dix à quarante-cinq hectares. Dernier investissement en date et fierté pour la famille, le rachat en juin 2020, pour 1,5 million d’euros, du domaine ancestral de Galaubas, perdu au fil des générations.

Entouré de soixante-quatre hectares de céréales bio, de cinq hectares de vignes bio et doté d’un chai traditionnel, il permettra de capter de nouveaux consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux. « La maison de maître abritera une salle de dégustation, un salon et trois chambres pour nos clients étrangers, venus d’Asie ou d’ailleurs. Ce lieu de réception sera l’image de la maison », indique Jérôme Delord. Le chef d’entreprise assure que, grâce à cette redéfinition de son identité, l’armagnac a gagné ses lettres de noblesse. Il n’est définitivement plus vu comme un sous-cognac. « Ce sont deux eaux-de-vie différentes, comme le Bordeaux et le Bourgogne dans les vins », affirme-t-il.

Isabelle Meijers

Sur la photo : La famille Delord travaille dans l’armagnac depuis 1893. Crédit : DR.