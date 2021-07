Le 12 juillet, l’association La Mêlée et Ad’Occ organisent une journée consacrée à la transition numérique des entreprises viticoles et agricoles. Cet événement se déroulera en ligne, de 10 heures à 16 heures.

La journée sera ponctuée de tables rondes et d’ateliers qui répondront à diverses problématiques actuelles que peuvent rencontrer les entreprises des mondes viticole et agricole. De plus, il sera possible d’avoir des rendez-vous avec une vingtaine d’experts tout au long de la journée.

