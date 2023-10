La Rap Académie Occitanie aide les artistes à se professionnaliser

Paolo Pasquini et la musique c’est une histoire d’amour qui a débuté dès l’école primaire*. "Vers l’âge de 8 ans, j’écrivais des textes et je n’ai jamais arrêté de rapper", natif de Poitier, le chanteur tourne ses premiers clips et se fait un nom grâce à YouTube dans les années 2000. L’artiste décidera de créer son propre label nommé PLMP : Pas les mêmes projets.

Il y a 10 ans, il s’installe à Montpellier et lance son association Rap Académie avec Alexandre un ami de lycée. "Je voulais aider les jeunes artistes à trouver les bonnes personnes pour évoluer dans le monde de la musique". Avec son équipe, Paolo se bat pour faire émerger des artistes locaux sur la scène nationale et pourquoi pas à l’internationale. "Aujourd’hui, les chanteurs et surtout les rappeurs sont très isolés, ils font tout dans leur chambre, l’enregistrement, les clips avec leur téléphone. On veut casser ce phénomène d’isolement".

Un réseau de professionnels

L’association Rap Académie s’organise donc autour de trois axes. D’abord, l’éducation artistique avec des ateliers pour les enfants et de jeunes adultes jusqu’à 25 ans. Des conférences sur l’industrie musicale, atelier d’écriture, d’enregistrement, "Tout ça avec des artistes locaux, afin qu’ils puissent travailler et rencontrer du jeune public" explique Paolo. L’association propose même ces ateliers dans deux prisons héraultaises. Ensuite, pour les artistes locaux, l’association a créé « Live académie », des résidences et des concerts à la maison pour tous Louis Feuillade à Montpellier dans le quartier de la Paillade. Les candidatures ouvrent en janvier et "souvent en 48h tout est bouclé, nous avons 9 à 10 places par an donc ça va très vite".

Le troisième et dernier axe est consacré à ceux qui débutent. La Rap Académie propose d’intégrer un réseau de professionnels de la musique. "Que vous soyez rappeur, compositeur, pianiste, tous les artistes peuvent en bénéficier, le but c’est de leur proposer une séance d’écoute de leurs morceaux et de les aider à monter des dossiers de subvention". Pour 45 euros, l’artiste a donc 3h d’accompagnement et surtout une mise en relation avec des producteurs, des ingénieurs du son, des réalisateurs pour développer leur projet. Ce programme est d’ailleurs gratuit pour les plus jeunes artistes avec le pass culture.

La Rap Académie compte déjà 80 adhérents et a accompagné plusieurs chanteurs, comme Maggy l’année dernière à la finale de the Voice sur TF1 ou encore le chanteur perpignanais, Moody en finale du Printemps de Bourges.

Adèle Chiron

Sur la photo : La rap académie utilise la salle de concert de la maison pour tous Louis Feuillade - Paolo Pasquini