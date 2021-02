Le BIC Crescendo et l’Urssaf Midi-Pyrénées se mobilisent pour accompagner les entreprises innovantes des Hautes Pyrénées

Start U up, tel est le nom de l’offre de services proposé par l’Urssaf Midi-Pyrénées est qui est désormais accessible aux entreprises innovantes incubées par BIC Crescendo. Destinée à répondre aux besoins et usages des start-ups, cette offre permet une plus grande personnalisation de la relation et des services sur mesure. « L’Urssaf Midi-Pyrénées est partie du constat que les start-ups ont besoin d’aller vite pour se développer. Elles sont parfois dans l’urgence, et il fallait adapter une offre pour répondre au plus vite à leurs questions », explique Christophe Blazquez, responsable communication et marketing du BIC Crescendo. C’est désormais chose faite donc, avec ce véritable « guichet numérique » entièrement dédié aux start-ups. Les entrepreneurs peuvent donc s’y référer et obtenir des réponses dans les plus courts délais. Un point d’accès qui s’avère le bienvenu. « En ce moment, beaucoup d’administrations sont débordées. Avoir ce contact direct et privilégié avec l’Urssaf, c’est quelque chose que nous avons trouvé tout de suite très intéressant », confirme Christophe Blazquez.

Entretiens, check-ups et webinaires au programme

Autres avantages du programme Start U up, ceux d’organiser, si les porteurs de projet le souhaitent, des entretiens individuels et des check-ups à 9 mois après le démarrage de l’activité, mais aussi d’organiser des webinaires sur les différentes problématiques rencontrées par les start-ups. Ces rendez-vous auront pour objectif d’accompagner les jeunes pousses au moment où ces dernières vivent leurs premiers mois d’activité, étapes clés de leur développement. Organisés sous une forme digitale, conditions sanitaires obligent, le Christophe Blazquez espère par ailleurs que ces rendez-vous pourront se tenir à un format présentiel le plus rapidement possible.

70 entreprises vont pouvoir en bénéficier

Ainsi, le Bic Crescendo, écosystème entrepreneurial qui accompagne les porteurs de projets du territoire depuis 2001, rejoint les 4 incubateurs de la région qui font déjà partie de ce dispositif. Cela représente près de 70 nouvelles entreprises qui vont pouvoir bénéficier de l’offre de l’Urssaf Midi-Pyrénées. Pour les prochaines start-ups incubées, les avantages de l’offre Start u up seront présentés par le chargé de mission lors de l’entretien d’accueil, en même temps que le programme complet de l’incubateur.

Clément Seilhan



Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site crescendo-tarbes.com.

Sur la photo : De gauche à droite : Christophe BLAZQUEZ (Responsable Communication et Marketing du BIC Crescendo), Hervé BELASCAIN (Chargé Marketing et Innovation à l’Urssaf Midi-Pyrénées), Emmanuel DUBIE (Directeur BIC Crescendo). Crédit : DR.