Covid-19. Le Cnes met en place un observatoire d’économie spatiale

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, le Cnes, associé à un réseau de partenaires externes, a mis en place un observatoire d’économie spatiale. Cette structure a pour objectifs le partage d’information et l’analyse des impacts économiques sur les entreprises, les laboratoires et les acteurs académiques.

"Concrètement, un dialogue hebdomadaire a été rapidement mis en place avec les acteurs majeurs de la filière spatiale ainsi que les PME, ETI et start-ups grâce aux pôles de compétitivité, aux Boosters, aux Esa Bic et aux régions", indique le Cnes. "Le secteur étant soumis à une forte concurrence, l’observatoire d’économie spatiale a vocation à être pérennisé au-delà de la crise actuelle."

Par ailleurs, un "catalogue des capacités de l’industrie spatiale française" est constitué afin de promouvoir les coopérations entre agences spatiales, instituts de recherche et industries, et favoriser le « réflexe France ». Il est ouvert aux entreprises françaises ayant une activité significative dans le secteur spatial (conception, développement, réalisation, opérations, exploitation des systèmes spatiaux, etc.). Cet outil de recensement doit permettre à terme de "trouver facilement l’acteur pouvant répondre à un besoin, via un outil de géolocalisation, un moteur de recherche et une fiche descriptive", poursuit le Cnes.