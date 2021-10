Les Cévennes gardoises retrouvent des couleurs

Les Cévennes se réveillent. Plombées par la fermeture des mines de charbon, il y a une quarantaine d’années, l’agglomération d’Alès se place aujourd’hui en 25e position du palmarès (publié en mars) des centres-villes dynamiques durant la crise sanitaire. Elle a enregistré en effet 1,13 million de passagers mensuels moyens et 81 % de flux préservés par rapport à la période pré-Covid, selon un palmarès publié par Villes de France et Mytraffic, start-up spécialisée dans l’analyse du flux piéton. Le résultat, selon Christophe Rivenq, président LR d’Alès Agglomération, d’actions mises en place progressivement depuis quatre ans : transformation de l’espace urbain, accompagnement des commerçants, animations (braderies, soldes, festivités de Noël…). « Le temps d’Alès est arrivé », a-t-il même lancé lors de la venue du Premier ministre Jean Castex, le 27 mars, dans le cadre du Comité interministériel à la Ville. Pour Jalil Benabdillah, PDG de SD Tech (poudres fines), installé à Alès depuis trente ans et ex-président de Leader Occitanie, les Cévennes gardoises sont passées « du folklore codé du protestantisme à l’esthétique des paysages, magnifiée par Oraterra, une marque dédiée aux Cévennes ».

Joël Gayet, expert national du marketing territorial, a listé de nombreux atouts propres au territoire : paysages, tourisme, offre commerciale, immobilier accessible, qualité de vie qui est de plus en plus recherchée, hôpital, très haut débit, bientôt une Maison de l’Économie, la présence de l’IMT Mines Alès, le Cratère (Scène nationale) et le nouveau tiers-lieu numérique Digit’Alès, lancé fin 2019. Dans sa PME, Jalil Benabdillah dit avoir « moins de difficultés, aujourd’hui, à recruter des opérateurs et des techniciens. Avant, c’était une denrée rare. »

2X2 voies à finaliser pour relier Nîmes

Vrai serpent de mer, la mise à 2X2 voies de la RN 106, reliant Alès et Nîmes, n’est pas finalisée. Un sujet décisif pour lutter contre l’enclavement, un mal cévenol. Christophe Rivenq a plaidé le dossier devant Jean Castex, en défendant notamment la réalisation du contournement ouest de Nîmes, qui relierait Alès et l’autoroute A9, « et décongestionnerait l’ouest de Nîmes. Il ne reste que 180 millions d’euros à débloquer sur sept-huit ans. »

Autre projet, celui-là bien parti, la rénovation des halles de l’Abbaye, en plein coeur de ville, pour doper l’attractivité et promouvoir l’agriculture locale. La Ville d’Alès (maire : Max Roustan, LR) a retenu fin 2020 trois architectes, dans le cadre d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre. Et non des moindres : leVarois Rudy Ricciotti, le Parisien Reichen et Robert & Associés et l’Alésien André Bérardi. Le choix du lauréat est imminent. Jalil Benabdillah insiste sur la nécessité de développer l’offre hôtelière, et d’identifier des terrains disponibles pour les projets de développement des entreprises. Autre point de vigilance : l’image négative (taux de chômage élevé, pas de création d’emploi) que les ex-Cévenols, partis pour faire carrière, gardent de leur terre d’origine ou de passage. « Quand ils reviennent, pour une rencontre professionnelle ou un gala de l’IMT Mines Alès, ils sont surpris de l’offre culturelle, associative et commerciale. Il y a un rattrapage à faire auprès de ceux qui ont quitté les Cévennes. Les premiers ambassadeurs du territoire, ce sont eux », conclut Jalil Benabdillah.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Le Premier ministre Jean Castex et le président de Alès Agglomération Christophe Rivenq en visite. Crédit : DR.