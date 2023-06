« Les Petits Protégés », une jeune marque de vêtements anti-UV créée à Bessan

Sur les plages cet été, pour se protéger du soleil, il existe des alternatives à la crème solaire : les vêtements anti-UV. À Bessan (Hérault), Arnaud Gauthier, a développé la marque « Les petits protégés », des maillots de bain et vêtements contre les rayons du soleil pour les petits et les grands. Lorsqu’il se lance, l’entrepreneur est déjà dirigeant de Mayoparasol, le pionnier de l’anti-UV en France : « J’avais envie d’entreprendre de nouvelles choses et redonner un second souffle à cette entreprise créée il y a plus de vingt ans et que j’ai racheté en 2021 ».

Des tissus recyclés

Pour concevoir ces vêtements, le secret, c’est le tissage très serré des fibres. « Nos vêtements sont certifiés par des laboratoires indépendants et nous avons la norme de protection la plus haute UPF 50+ » explique Arnaud Gauthier. En pratique, cela signifie que le vêtement protège les endroits couverts jusqu’à 95 %. Les tissus utilisés viennent d’Europe et sont aussi recyclés. « Notre fournisseur italien par exemple, fait des tissus en filets de pêche ». Les produits s’adressent aux bébés à partir de 6 mois avec des combinaisons et des maillots de bain antifuites, aux enfants, mais également aux adultes.

Pour éviter une surproduction, l’entreprise fabrique une seule fois par an. « Pour limiter notre empreinte carbone. L’usine est en Tunisie, c’est à moins de 1.000 kilomètres de chez nous, même si ce n’est pas parfait, je ne voulais pas d’une entreprise à l’autre bout du monde ». Pour ne pas perdre les anciennes collections invendues, une rubrique « bonnes affaires » permet aussi de trouver des pièces bradées.

Aujourd’hui, Arnaud Gauthier souhaite une chose « que la marque devienne la référence n°1 pour la protection solaire ». D’ailleurs, en plus de retrouver les vêtements sur son site et dans certains grands magasins, vous pouvez acheter votre futur maillot de bain en pharmacie.

Adèle Chiron

Sur la photo : La marque Les petits protégés à Bessan - Crédits : Arnaud Gauthier