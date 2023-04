Les anti-Amazon triomphent dans le Gard

Comment un collectif d’associations gardoises a-t-il réussi à faire reculer le géant américain de l’e-commerce à Fournès, dans le Gard ? Le groupe Amazon a en effet retiré en décembre 2021 son projet d’implantation de plateforme logistique après que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’autorisation environnementale liée au projet. C’est Thierry Boudinaud, maire de la commune, qui s’est chargé de l’annoncer, mettant fin à trois ans de débats passionnés.

« Le problème soulevé par la présence d’espèces protégées dont la pie-grièche l’a emporté sur la création d’emplois. Cela pose la question de l’avenir de nos territoires, impactés par les espèces protégées. Que ce soit Amazon ou d’autres entreprises, on sera forcément contraints », lâche-t-il, un brin ironique.

Outre l’aspect environnemental, le projet s’est heurté à une vive opposition, sur le terrain et dans les tribunaux, portée par plusieurs associations telles que Prima Vera, l’Adere mais aussi par la mairie de Saint-Hilaire d’Ozilhan, des particuliers et des entreprises. Deux manifestations, en 2021, se sont ainsi déroulées sur le site pressenti, à la sortie Remoulins de l’A9, à quelques encâblures seulement du Pont du Gard.

Patrick Fertil, de l’Association pour le développement de l’emploi dans le respect de l’environnement (Adere) a accueilli la nouvelle de l’abandon « avec soulagement ». « Ce projet nous semblait démesuré, opaque, précipité, avec des conflits d’intérêts et sans intérêt public majeur », résume l’opposant. Argan, foncière française spécialisée en développement et location de plateformes logistiques et porteuse du projet avec la commune de Fournès, faisait de son côté valoir la création de 250 emplois et 80 millions d’euros de travaux.

Hubert Vialatte

Sur la photo :La fronde contre Amazon a débuté très tôt aux États-Unis. Ici, une affiche posée à Seattle en 2015. Crédit : creative commons