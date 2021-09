Le toulousain Roadlight rejoint un programme d’Amazon

Le toulousain Road Light a annoncé avoir intégré le programme Amazon Launchpad avec Clic-Light, son système lumineux de sécurité à destination des motards. Cette initiative du géant américain vise à aider les jeunes pousses à lancé leur marque innovante à l’international.

Pendant un an, la société est épaulée financièrement et reçoit une aide, notamment sur la dimension marketing et merchandising. En contrepartie, la société doit verser à Amazon des frais de vente supplémentaires de 5%, en plus des frais de vente standard, pour chaque article vendu.