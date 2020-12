Les start-ups de la GreenTech Verte de Météo France s’invitent au Pollutec Online

Avec une édition physique reportée en 2020, le salon a finalement opté pour proposer à ses participants une version numérique afin de pouvoir permettre aux professionnels de pouvoir se rencontrer malgré des conditions difficiles. Parmi les exposants, T.zic, start-up le l’incubateur Green Tech de Météo France experte de la désinfection par LED UV-C. À l’origine spécialisée dans la mise en place de solution de désinfection de l’eau, la jeune pousse s’est adaptée à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et a développé plus tôt cette année l’UvoCare, un boîtier de désinfection d’objets par rayons ultra-violets que nous vous présentions déjà dans les colonnes de Midenews en juillet dernier. Au cours du salon Pollutec, T.zic aura à cœur de présenter son nouveau produit, l’UvoCare Flash, plus rapide et plus gros que son prédécesseur.

Autre jeune pousse à participer à l’événement, le toulousain Waves’n See, qui propose une solution de surveillance des paramètres côtiers clés essentiels pour la gestion des côtes, tels que l’érosion, l’évolution du trait de côte, la bathymétrie de la zone de surfeur, les caractéristiques des vagues. Pour cela, la start-up fournit à ses clients tout un réseau de caméras d’observation et un logiciel d’analyse d’images pour comprendre ce qu’il se passe sous l’eau en observant la surface, et ainsi optimiser la gestion des ressources sédimentaires. Fondée à Toulouse en 2015 par deux océanographes, Yves Soufflet et Clément Mayet, la start-up profitera du salon Pollutec pour présenter plus en profondeur sa technologie Wavecams, issue des travaux de recherche en océanographie côtière de l’Institut de Recherche pour le Développement.

Pollutec, quarante-deux ans au service de l’environnement

Créé en 1978, Pollutec est aujourd’hui reconnu comme l’événement de référence des professionnels de l’environnement, proposant une vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l’international. Gestion des déchets, gestion de l’eau, ville durable, qualité de l’air… le salon couvre depuis plus de 40 ans nombreux secteurs d’exposition. En 2018, le salon enregistrait une fréquentation de 70 076 professionnels issus de 128 pays pour 2200 exposants. En attendant son retour « physique » qui aura lieu du 5 au 8 octobre 2021 à Lyon, ce Pollutec Online entend bien être à la hauteur des enjeux actuels et compte déjà 23 intervenants confirmés, dont la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

Clément Seilhan, Midenews