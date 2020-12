À défaut de pouvoir organiser un salon physique cette année à Toulouse, le Mobility Solutions Show (M2S) lance un événement virtuel, le 3 décembre, baptisé Mobility Shaker. Il s’agit d’une série de débats construits autour d’une question essentielle : quelles mobilités souhaitez-vous pour les métropoles de demain ?

Nouveaux véhicules aériens, terrestres et maritimes, multimodalité et économie partagée, électrification et véhicules autonomes, régulation des micro-mobilités, infrastructures énergétiques et logistiques, etc. Autant de thèmes abordés avec des entrepreneurs, des décideurs publics et des chercheurs issus de divers milieux, qui traiteront les aspects fondamentaux de cette problématique.

À 11 heures, sur le site du journal La Dépêche du midi, institutionnels et industriels toulousains se relaieront sur un plateau TV autour de la thématique « Toulouse, territoire des mobilités : Recherche, expérimentation et application ». Cette session d’une heure trente, en direct, servira d’introduction aux débats proposés ensuite, que l’on pourra retrouver sur le site de l’événement.

Parmi les intervenants : Karima Delli, présidente de la commission Transports et tourisme au Parlement européen, Adrien Tahon, chargé de la Mobilité urbaine chez BlaBlacar, Amelia Rung, directrice du développement chez Vinci Autoroutes, etc.

Le M2S donne déjà rendez-vous pour son salon en 2021, les 7, 8 et 9 décembre 2021. Il devrait avoir lieu au Meet.

Mobility Shaker, le 3 décembre, à partir de 11 heures. À suivre ici.