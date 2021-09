La Cité de l’espace fête le passage du cap des 7 millions de visiteurs

Inaugurée en juin 1997, la Cité de l’espace a franchi cet été le cap des 7 millions de visiteurs. Pour fêter cet événement, le centre de culture scientifique, en partenariat avec le Centre national d’études spatiales (Cnes), organise une journée spéciale ce jeudi 23 septembre. La sept millionième visiteuse, Tessa, étudiante à l’Insa Toulouse, aura droit à une visite de la Cité de l’espace et du Cnes en compagnie de l’astronaute française et marraine du lieu à sa création, Claudie Haigneré. L’occasion également de célébrer les 25 ans du premier vol de celle-ci (mission Cassiopée) et les 20 ans de sa seconde mission spatiale.

Cette année, la Cité de l’espace enregistre sa plus forte fréquentation estivale depuis son ouverture, avec 119.312 visiteurs entre le 1er juillet et le 31 août 2021. Une augmentation de près de 5% par rapport à l’été 2019 (ancienne année record), et ce, malgré une baisse conséquente du nombre de visiteurs étrangers (-62%) en raison de la crise sanitaire.