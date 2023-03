La Compagnie du Lit recherche des locaux pour poursuivre son implantation en Occitanie

La Compagnie du Lit [1], spécialiste de matelas et sommiers de grandes marques, recherche des locaux pour ses futurs magasins de la région Occitanie dans les départements de l’Aude (à Carcassonne et Narbonne), de l’Aveyron (à Rodez et Millau) et de l’Hérault (à Béziers).

L’enseigne recherche « des locaux d’environ 200 mètres carrés situés en centre-ville, ou d’environ 400 mètres carrés dans une zone d’activité commerciale proches d’autres enseignes d’équipement de la maison ».