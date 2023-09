Nathalie Da Ponte, nouvelle DRH de l’Oncopole Claudius Regaud

L’IUCT-Oncopole a annoncé, au cœur de l’été, la nomination de Nathalie Da Ponte comme directrice des ressources humaines (DRH) de l’Oncopole Claudius Regaud. Elle sera sous la direction de Claire Génety, directrice générale adjointe et membre du comité des directeurs de gestion.

Nathalie Da Ponte succède à Dominique Raynal, parti à la retraite en mars. Experte en ressources humaines depuis plus de 30 ans, elle a évolué dans des secteurs d’activités divers comme l’automobile (Valeo) et la banque (groupe Caisse d’Épargne) avant de rejoindre celui de la santé à but non lucratif.