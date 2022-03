Banque Populaire Occitane. De nouveaux directeurs à la tête de ses agences toulousaines

La Banque Populaire Occitane annonce des changements à la tête de ses groupe d’agences. Marie-Laure Lasserre, Hugo Marty et Laurent Vayssettes viennent en effet de prendre leurs fonctions à la direction respectivement des groupes d’agences Toulouse Aéro (Ouest-Toulousain), Hers-Garonne (Est Toulousain) et Toulouse Centre.

La banque régionale aux 202 agences appartient au groupe BPCE, organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d’Épargne française [1]. Elle compte 2100 collaborateurs au total. En Haute-Garonne, elle emplois 1079 personnes dont 541 sont déployées dans 71 agences et centres d’affaires au service de 211.500 clients et 70.000 sociétaires.