Mobilité. Indigo Weel quitte Toulouse

Après l’incendie qui a détruit mi-décembre sa base opérationnelle à Colomiers, Indigo Weel décide de ne pas reprendre ses activités de gestion de vélos et de scooters électriques en libre-service dans l’agglomération toulousaine. Une analyse d’impact détaillée l’a poussé à prendre cette décision. 30.000 usagers utilisaient ce service. 500 scooters électriques et 300 vélos électriques étaient à disposition.

Une campagne de remboursement automatisé va s’ouvrir d’ici quelques semaines pour les clients disposant d’un reliquat de crédit. Les modalités vont leur être communiquées par mail. Indigo Weel s’engage à faciliter le reclassement de ses équipes toulousaines dans les effectifs d’Indigo Toulouse (qui gère des parkings et des places de stationnement) d’une part, et auprès des nouveaux opérateurs qui vont s’installer à Toulouse, d’autre part.

Indigo emploie 7000 personnes dans 10 pays et 350 villes. La marque exploite 2650 parkings dans le monde (1,3 million de places) et gère plus de 2100 km de stationnement sur voirie.