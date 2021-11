E-commerce. Le spécialiste Ultra premium direct ouvre son premier magasin physique à Montauban

Ultra premium direct, entreprise française spécialisée dans la vente en ligne de nourriture pour chats et chiens (quarante-cinq références pour le moment), ouvre son premier magasin physique à Montauban, en Occitanie. Le magasin de 150 mètres carrés est situé dans la zone du centre commercial du Parc Aussone à Montauban.

Lancée en 2014, Ultra premium direct a été classé dans plusieurs classements économiques comme le French Tech 120 et le Champions de la Croissance 2021 - Les Échos . Après Montauban, la marque espère séduire rapidement les propriétaires de félins et canidés dans d’autres villes du Sud-Ouest (Toulouse, Mont-de-Marsan, Dax, Pau, Bayonne et Bordeaux). L’enseigne projette d’ici cinq ans l’ouverture de vingt-cinq magasins dans toutes les moyennes et grandes agglomérations de France.